20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России-2023

Составлен рейтинг 30 крупнейших компаний-инвесторов России-2023. Его возглавил "Газпром". Инвестиции организации за 2022 г. оценены в 2,295 трлн руб.

На втором месте рейтинга – "Роснефть" с показателем в 1,13 трлн руб., пишет составитель рейтинга, Forbes. Третье место – у "Атомэнергопрома" (атомная промышленность), его показатель – 786 млрд руб. Замыкают список Ozon (35,8 млрд руб.) и "Илим" (лесная промышленность, 35,7 млрд).

Напомним, ранее выяснилось, что с начала 2023 года состояние богатейших бизнесменов России возросло на $21,13 млрд. Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов за девять месяцев текущего года заработал $6,4 млрд, его состояние увеличилось до $21,8 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин разбогател на $3,42 млрд, до $23,3 млрд. Сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,04 млрд , его состояние увеличилось до $16,2 млрд. В то же время член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов понес убытки в размере $1,48 млрд.

Теги: Forbes, рейтинг, "Газпром", "Роснефть"


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