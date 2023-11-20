20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Семьи с детьми вместе с требованием "плодиться и размножаться" получают непригодные для жизни участки

В Ульяновской области многодетные семьи получают неликвидные земельные участки: им выдали землю, не оснащенную необходимыми для жизни коммуникациями — водой, светом, газом, к ней не проложены дороги. Жители пожаловались на это генеральному прокурору России Игорю Краснову.

Например, многодетная мама из Ульяновска Эльвира Халимова на приеме у Игоря Краснова сообщила, что ждала участка пять лет, по истечении которых власти выделили ей землю буквально в открытом поле.

"Там нет ни воды, ни газа, ни света, нет даже дороги, туда невозможно подъехать", - говорит женщина.

Игорь Краснов назвал ситуацию "издевательством и формализмом", пишут "Известия". При этом выделение земли без коммуникаций – крайне распространенная ситуация, так происходит не только в Ульяновской области, сообщила член регионального штаба движения "Народный фронт" в Краснодарском крае, депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, то, что участки выдают без элементарной инфраструктуры, — это "не по злому умыслу и не в результате халатного отношения к вопросу".

"Чтобы выделить земельные участки, их нужно сначала "нарезать", это длительный процесс", - сказала политик.

По словам Игоря Краснова, помощь многодетным семьям крайне важна для государства, но не менее важно и вовремя обеспечивать жильем детей-сирот. Впрочем, и тут есть трудности – 25-летняя Ксения Тагашева из Ульяновска рассказала генпрокурору, что на протяжении семи лет не может получить квартиру, которая положена ей по закону как ребенку-сироте.

Семья на прогулке в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Любопытно, что подобные истории происходят на фоне упорных рекомендаций "плодиться и размножаться", которые поступают от различных представителей власти. Например, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что решение демографической проблемы заключается в том, чтобы девушек ориентировали рожать, а не учиться — якобы образование не нужно для современной молодежи, которая часто и не продолжает работать по выбранной специальности и использует драгоценное детородное время на карьеру.

Пытаются решить демографическую проблему и с другой стороны: в ряде регионов России решили вводить штрафы за склонение к аборту. При этом для молодого поколения семейных россиян жилищный вопрос стоит гораздо острее, чем для их предков, молодость которых пришлась на прошлый век. А директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что уже в 80-90-е годы XX века молодые семьи, вынужденные жить со старшим поколением в одной квартире, начали чувствовать себя некомфортно. Они пытались съехать при любой возможности.

"Сегодня, с развитием индивидуализма, с повышением стандартов качества жизни эта потребность настоятельна. Есть и те, которые любят жить с мамой, папой, супругой и заводить детей. Но сегодня детей заводят позже, самих детей меньше, поэтому социальная потребность в бабушке ниже, а желание пожить для себя без надзора со стороны старших, ощутить свободу, погулять, жить полной грудью стало больше. Это, конечно, требует отдельной жилплощади", - сказал Федоров.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о масштабном исследовании причин, по которым россиянки не хотят рожать. "Что им мешает? Для молодых женщин (до 24 лет) – это отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин в возрасте 25-34 лет основными ограничениями даже при наличии семьи являются отсутствие собственного жилья и вопросы доходов. Начиная с 30 лет женщины также принимают решение не рожать, так как боятся ухудшения своего здоровья", - сообщила вице-премьер.

Теги: Игорь Краснов, многодетные семьи, земля, участок


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