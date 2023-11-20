В Екатеринбурге ищут участников дорожных разборок. СК возбудил дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после разборок на дороге. Сейчас силовики ищут хулиганов.

Читайте также: Об инциденте с нападением на активистов в Екатеринбурге доложат Бастрыкину

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в Верх-Исетском районе уральской столицы: двое мужчин на автомобиле Renault на перекрестке вступили в конфликт с другим автомобилистом. В итоге один из агрессоров рукой разбил стекло на двери машины оппонента, после чего зачинщики инцидента скрылись с места происшествия.

СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Как добавил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные уголовного розыска из отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу устанавливают участников конфликта и мотивы противоправного деяния.

Напомним, в июле СК возбудил дело о хулиганстве после массового дорожного конфликта в Екатеринбурге. Среди участников были мигранты.