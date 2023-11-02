Огнеборцы ликвидировали пожар в Перми

В Перми огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в ангаре в районе Осенцовского промышленного узла. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС России.

На данный момент проводится проливка и разборка конструкций. На месте работает 54 специалиста и 15 единиц техники.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что сначала со стороны улицы Промышленная прогремел взрыв, после чего местные жители увидели столб дыма. На место происшествия сразу выехали машины пожарной охраны и "скорой помощи".

По данным МЧС, внутри ангара горели емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь охватил 200 квадратных метров.