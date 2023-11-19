Песков: власти России смогли предотвратить обвал экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что власти России смогли предотвратить обвал экономики, который грозил стране после введения беспрецедентных санкций в 2022 г., и даже перейти к росту.

Была угроза обвала, пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить, сообщил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее выяснилось, что почти треть российских элит считают, что России нужно пойти на уступки Западу ради снятия санкций. Таковы результаты важного опроса ВЦИОМ совместно с "Росконгрессом". Онлайн-опрос проводился среди пользователей Единого личного кабинета Фонда Росконгресс, принявших участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 г. Поэтому его результаты в значительной степени отражают позицию российских элит.

В докладе отмечается, что есть мнение, что российской власти нужно стремиться к отмене санкций ценой уступок Западу. Эту идею поддержали 30% опрошенных. Не поддерживают 38%. Еще 32% не определись. То, что западные санкции скорее вредны для России, считают 25%. Скорее полезны - 32%. Еще 38% - что есть и польза, и вред. Такое же разделение - по вопросу, следует ли России активнее применять свои санкции против западных стран и компаний. 39% ответили, что следует, 38% - что нет.