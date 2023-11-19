Байден: народ Палестины имеет право на собственное государство

Президент США Джо Байден считает, что у народа Палестины есть полное право обладать собственным государством вне связей с радикальным движением ХАМАС.

Для обеспечения безопасности и независимости народа Палестины потребуется незамедлительная продуктивная кооперация не только Израиля, но США и других стран-союзников, написал Байден в своей статье для The Washington Post, сообщают "Известия".

Напомним, при вторжении ХАМАС в Израиль 7 октября погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа. Вечером 7 ноября выяснилось, что подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен "ужасной ситуацией" и гибелью людей в больницах сектора Газа, он призывает к немедленному прекращению огня.