18 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Создательница Wildberries выступила против идеи "сначала – семья, потом – карьера и образование"

Самая богатая женщина России, основательница компании Wildberries и мать семерых детей Татьяна Бакальчук выступила против идеи "переориентировать" девушек с получения образования и строительства карьеры на рождение нескольких детей.

Бакальчук не видит ничего плохого в том, что девушке может хотеться в первую очередь заботиться о семье и детях, но навязывать стереотип "сначала – дети, потом – образование и карьера" она считает неправильным.

"Когда мы беседовали с уважаемыми людьми по поводу образования, я сказала, что не буду навязывать идею "сначала замуж и дети, а потом карьера". Для девушки важно сначала понять, как она может совмещать семью и карьеру. Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги", - цитируют "Ведомости" выступление Бакальчук на бизнес-форуме "Поколение".

Она рассказала, что ее саму в 20 лет не взяли на работу из-за того, что она недавно вышла замуж и могла вскоре выйти в декрет. "И я действительно ушла в декрет, а потом основала Wildberries", — отметила она.

По мнению Бакальчук, сейчас женщина может не выбирать между семьей и карьерой.

На минувшей неделе сенатор Маргарита Павлова заявила, что "нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования". "Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по иным специальностям, этот поиск себя затягивается на долгие годы и теряется детородная функция", - переживает сенатор, у которой, кстати, есть высшее образование: в 2000 году она окончила Челябинскую государственную академию культуры по специальности "социолог-психолог социально-культурной сферы".

Теги: wildberries, татьяна бакальчук, маргарита павлова


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