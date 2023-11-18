В Ачинске в реке нашли тело 12-летнего школьника

В Ачинске (Хакасия) в реке нашли тело 12-летнего школьника, о пропаже которого стало известно накануне. Мальчика искали всем городом: мать ребенка сообщила, что он не вернулся домой после уроков.

Тело мальчика нашли в русле реки Мазулька с признаками насильственной смерти.

"В ходе осмотра на территории частного дома, расположенного по близости от реки, обнаружены следы крови, а также предметы со следами крови, в огороде дома найден рюкзак потерпевшего, обнаружена тележка со следами вещества бурого цвета", - сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета.

На причастность к убийству подростка проверяется его сверстник и отчим сверстника.