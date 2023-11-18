18 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба президента Украины

Турция объявила себя спасительницей мира от продовольственного кризиса

Турция объявила себя спасительницей мира от продовольственного кризиса. Вероятно, речь идет о поставках в рамках так называемой зерновой сделки, когда украинское зерно с согласия России через Турцию поставлялось в третьи страны.

"Ранее через Турцию нуждающимся странам было отправлено 33 млн тонн сельхозпродукции, это позволило спасти мир от продовольственного кризиса", - сказал министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юкмалы в эфире телеканала CNN Türk. 

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее сообщал, что поставки украинского зерна на мировой рынок не сыграли никакой значимой роли и никого от кризиса не спасли хотя бы потому, что украинское зерно по большей части фуражное и поставлялось не в страдающие от голода страны, а привычным покупателям, в том числе и в Европе, где никто не голодает.

Тем временем в рамках соглашения о поставках продовольствия в Африку Турция готовится снова извлечь выгоду из великодушных российских решений. "Наш президент сообщил, что Россия будет направлять своё зерно, переработанное в муку, в страны Африки. Мы будем использовать различные механизмы для этой переработки", — заявил Юмаклы.

Про эту сделку известно, что Россия бесплатно предоставит зерно для стран Африки, а арабские страны оплатят перевозку. При этом арабов смущает возможность санкционных ограничений в случае, если они напрямую перевезут российское зерно в Африку, поэтому поставки будут осуществляться через Турцию, которая с выгодой для себя переработает российское зерно в муку.

Теги: турция, зерновая сделка, мука


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