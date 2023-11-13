"Не умеем, не торгуемся": Россия ничего не получила от Турции в результате зерновой сделки

Россия ничего не получила с так называемой зерновой сделки, и "нагрели" ее не западные страны, а "дружественная" Турция, которая преследует только собственные интересы, когда речь заходит об экономике.

"Мы ничего в результате зерновой сделки с Турции не получили. Не умеем, не торгуемся, а могли бы. Турция поставляет на мировой рынок огромное количество муки, которая вся сделана из нашего зерна. А мы на этот рынок не можем пролезть. Как только мы приходим на какой-то рынок, Турция сразу снижает цену на сою муку из нашего зерна. У нас загрузка мукомолов только 50%. Так может пора начать использовать наши возможности в качестве инструмента геополитики?" – комментирует ситуацию глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.