Суд отказался признать Трампа участником восстания и отстранить от выборов

Суд штата Мичиган разрешил Дональду Трампу участвовать в выборах в 2024 году. За последнюю неделю это уже второй подобный вердикт по экс-президенту США.

Истцы пытаются отстранить Трампа от выборов по 14-й поправке к Конституции, которая была принята еще во времена Гражданской войны в США. Согласно поправке, в выборах президента не может участвовать участник антиконституционного восстания. Трампа предлагается считать участником восстания из-за его возможной причастности к штурму Капитолия в 2021 году.

Судья Джеймс Редфорд в своем решении указывает, что никто пока не признал Трампа участником восстания, поэтому и отстранить его от выборов на этом основании нельзя. Но при этом судья указал, что Конгресс должен решить, участвовал ли Трамп в "восстании".

Впрочем, прокуроров всей Америки вряд ли остановит решение мичиганского суда. В отношении Трампа сейчас открыто более десятка административных и уголовных дел, и, например, прокурор округа Фултон Фани Уиллис надеется, что судебные процессы по делам о подтасовке результатов выборов в штате Джорджия будут тянуться весь 2024 год. Ожидается, что гражданские суды в Джорджии начнутся уже в середине января, два уголовных процесса начнутся в марте.