Создателя ChatGPT выгнали из его собственной компании OpenAI

Компания OpenAI, разработавшую самую успешную языковую модель последнего времени – ChatGPT – объявила об увольнении основателя фирмы и ее генерального директора Сэма Альтмана.

В заявлении OpenAI говорится, что Альтман "не всегда был откровенен с советом директоров". "Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять компанию", - цитирует The Verge сообщение OpenAI. Других подробностей об увольнении не сообщается, сам разработчик тоже не комментировал ситуацию.

Временно компанию будет возглавлять технический директор Мира Мурати. Также свой пост покинет соучредитель и президент компании Грег Брокман. Брокман позже написал в соцсетях, что они с Альтманом "были шокированы" решением совета директоров.

Verge отмечает, что событие стало внезапным для рынка. Альтман был лицом компании, которая положила начала нынешней "гонке вооружений" в сфере искусственного интеллекта. Буквально на прошлой неделе Альтман выступил на конференции DevDay, где компания объявила о наборе крупных новых обновлений, способных конкурировать с другими крупными технологическими компаниями, такими как Microsoft и Google.