17 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Путин предложил Франции подать заявку на вступление в БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что если Франция хочет вступить в БРИКС, она должна подать заявку. Об этом глава государства сообщил во время пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.

"Если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС", - сказал глава государства.

Напомним, в в июле этого года французское издание l'Opinion сообщило, что Макрон, якобы, обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой о приглашении на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. По данным издания, Макрон полон надежд создать некий новый глобальный экономический союз, в который наравне с западными странами хочет пригласить так называемые страны Юга. И на саммите БРИКС он бы хотел "прощупать почву" среди лидеров таких стран.

В МИД России назвали "неуместным" присутствие Макрона на саммите в Йоханнесбурге.

Теги: Владимир Путин, Франция, БРИКС


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