Бывшего пристава Александру Марданову в третий раз будут судить по делу о взятках

В Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему старшему судебному приставу из Перми Александре Мардановой, сообщает РБК-Пермь.

Уголовное дело о получении 38 взяток на общую сумму 15,9 млн руб. направлено на новое, уже третье рассмотрение в суд первой инстанции. Содержание под стражей 34-летней матери двоих малолетних детей Мардановой продлено до 14 февраля 2024 года.

По версии следствия, Марданова в составе организованной группы, которую входил также ее непосредственный руководитель Игорь Кожевников, похитили свыше 222 млн руб. Полученные совместно с Кожевниковым взятки оценены в более чем 15 млн руб. С учетом заключенного с краевой прокуратурой 13 августа 2019 года соглашения о сотрудничестве дело Мардановой подлежит разбирательству в особом порядке.



22 декабря 2022 года Мотовилихинский районный суд Перми приговорил Марданову к шести годам заключения в исправительной колонии общего режима со штрафом 3,5 млн руб., лишением классного чина "советник юстиции третьего класса". Ровно через два месяца, 22 февраля 2023 года, апелляционная инстанция Пермского краевого суда усмотрела процессуальные нарушения, отменила приговор и вернула дело на новое разбирательство.



20 апреля 2023 года суд приговорил Марданову к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, что на полгода меньше старого срока. В силе осталось решение по лишению Мардановой классного чина советник юстиции третьего класса и штраф в размере 3,5 млн руб.

Также Мардановой было запрещено занимать государственные должности на протяжении шести лет. 15 ноября Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, указав на "существенные нарушения процессуального закона".