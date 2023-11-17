Родители подростка пытались взыскать полмиллиона с автоледи за ДТП, устроенное их сыном

Родители подростка из Артемовского пытались взыскать с автоледи полмиллиона рублей за ДТП, устроенное их сыном на мотоцикле. Кто прав, а кто виноват, и чем все закончилось, Накануне.RU рассказали в пресс-службе суда.

Авария произошла в июле прошлого года, когда Ирина ехала на своем "Форд Фокусе" по улице Александра Невского. Из-за темного времени суток и сырой от дождя дороги, девушка максимально снизила скорость, а перед пересечением дороги с тротуаром затормозила, поскольку из-за кустов и высокой травы был закрыт обзор. В этот момент в правую переднюю часть машины на скорости врезался мотоцикл, а парень на нем перелетел через капот и упал на землю. Мотоциклист сразу захотел убежать, но Ирина поймала подростка, после чего вызвала сотрудников полиции и "скорую помощь".

Оказалось, что Александр (имя изменено), получил перелом ноги. В тот вечер он ехал на "Стелсе" по тротуару, но неверно выбрал скорость, из-за чего не справился с управлением и допустил столкновение. Сотрудники полиции выяснили, что у парня нет водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован (не имел полиса ОСАГО).

Поскольку Александр несовершеннолетний, отвечать за ДТП пришлось отцу, которого признали виновным по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления мотоциклом сыну. За это с него взыскали штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ирина обратилась к экспертам за оценкой стоимости восстановительного ремонта авто. Девушка решила не взыскивать с родителей подростка полную сумму в размере 234 тыс. 892 рублей, а указала в иске 150 тыс. 690 рублей за ущерб, 15 тыс. рублей за судебные расходы и 5 тыс. рублей за оплату экспертизы и пошлину. А вот родители парня решили подать встречный иск на полмиллиона рублей из-за перелома, который получил их сын в ДТП. Они также настаивали на судебной экспертизе, так как не были согласны с суммой за причиненный ущерб.

Артемовский районный суд назначил экспертизу, которая установила стоимость восстановительного ремонта в размере все тех же 150 тыс. 690 рублей. В связи с этим иск Ирины был полностью удовлетворен. Она также получила 4 тыс. 213 рублей за оплаченную госпошлину.

Родители виновника ДТП не согласились с таким решение и обратились в Свердловский областной суд, однако и тот встал на сторону автоледи.