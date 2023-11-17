ХАМАС прекратил переговоры по освобождению заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по освобождению заложников, сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"ХАМАС прекратил это по своей инициативе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, израильским властям до сих пор не предоставлен полный список заложников.

Ранее западные СМИ сообщили, что ХАМАС согласен на предварительную сделку с Израилем, в результате которой могут быть освобождены минимум 50 женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа.

Предположительно, всего ХАМАС удерживает по меньшей мере 240 израильских заложников и граждан третьих стран. В обмен представители движения требуют освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, которые содержатся в израильских тюрьмах.