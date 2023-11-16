16 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters

WP: ХАМАС согласен на сделку с Израилем и обмен пленными

ХАМАС согласен на предварительную сделку с Израилем, в результате которой могут быть освобождены минимум 50 женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, пишет Washington Post со ссылкой на арабского дипломата, знакомого с ходом переговоров.

Всего ХАМАС удерживает по меньшей мере 240 израильских заложников и граждан третьих стран. В обмен представители движения требуют паузу в боевых действиях на 3-5 дней, увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, которые содержатся в израильских тюрьмах.

По данным издания, переговоры ведутся активно, их результатов уже на этой неделе

Теги: хамас, израиль, обмен пленными


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