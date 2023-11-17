17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэр Перми высказался о будущем "Мотовилихинских заводов"

Мэр Перми Эдуард Соснин в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях проходящего в Екатеринбурге форума "Города России" высказался о работе оборонного завода имени Дзержинского (ЗиД) и "Мотовилихинских заводов".

"Предприятия, которые вы перечислили, работали, работают на гособоронзаказе, работают в три смены. Вопрос так не стоит, зачем продавать. Они не проданы. Идут положенные по закону процедуры. По "Мотовилихе" процесс завершен. Теперь предприятие после снятия процедур может начинать модернизировать производство. Директор объявляет о планах по инвестициям в реконструкцию и установку новых производственных линий", - сказал Соснин.

Эдуард Соснин на форуме "Города России"(2023)|Фото: Накануне.RU

ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию. Продажу завода более, чем в пять раз ниже изначальной оценки (4 млрд руб.) называли сделкой из разряда "обратно в 90-е". Минпромторг РФ пытался оспорить торги уже постфактум, хотя обратить внимание Дениса Мантурова на проблемы предприятия пытались давно. С 2005 г. оно находится в процедуре банкротства и теперь получило новый клубок судебных проблем, в то время как сегодня должно "захлебываться" работой. Позже конкурсный управляющий обанкротившегося завода Лев Шляпин возобновил торги по продаже имущественного комплекса предприятия.

Работник Машиностроительного завода им. Дзержинского в Перми(2023)|Фото: Накануне.RU

Цена продажи производственных мощностей производителя реактивных систем залпового огня типа "Град" и "Смерч" - ПАО "Мотовилихинские заводы" - составила 1 млрд 276 млн руб. Сообщение о заключении договора купли-продажи опубликовал конкурсный управляющий предприятия на федресурсе. При этом, цена стала меньше на 24 млн руб., а изначально составляла ровно 1,3 млрд. С 2018 г. предприятие "Мотовилихинские заводы" находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". 22 сентября 2023 г. стало известно, что "Ремдизель" выиграл торги по продаже производственных мощностей предприятия. На торги заявился один участник с предложением 1,3 млрд руб. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя продажу "Мотовилихи", отметил, что оборонное предприятие наконец-то выходит из процедуры банкротства, и заявил, что все усилия по сохранению "Мотовилихи" в контуре оборонно-промышленного комплекса России увенчались успехом. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль.

Мотовилихинские заводы в Перми(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Эдуард Соснин, "Мотовилихинские заводы", завод имени Дзержинского


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