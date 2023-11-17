17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Строительство пермского крематория могут перенести на 2025 год 

Начальник департамента финансов городской администрации Вера Титяпкина представила изменения в проект бюджета города на 2024–2026 годы, сообщает РБК-Пермь. Согласно ему, расходы на строительство пермского крематория могут быть перенесены на 2025 год.

Напомним, построить крематорий на кладбище "Восточном" власти города пытаются около 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

15 мая стало известно, что администрация Перми расторгла с "РусРазвитие" контракт на достройку крематория. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В результате сдача объекта вновь отложилась на неопределенный срок.

В июне этого года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ вновь заявил о планах достроить крематорий с привлечением частных инвестиций.

В сентябре городская инвесткомиссия продлила срок реализации проекта. В мэрии объяснили такое решение законодательными ограничениями: по решению Верховного суда частным структурам запрещено использовать крематорий, что не позволяет привлечь инвестора для достройки комплекса. В администрации Перми сообщали, что в рамках осенней сессии Государственной думы РФ ожидается внесение в федеральное законодательство поправок, которые разрешат функционирование крематориев в рамках концессионных соглашений. Если такое решение будет принято, то городские власти готовы вернуться к проекту. Глава Перми Эдуард Соснин отмечал, что уже есть потенциальные инвесторы.

В конце октября власти заявили, что недостроенный объект вновь законсервируют. Мэрия предложила перенести расходы на строительство крематория в сумме 12,5 млн руб. с 2023 на 2024 год. Депутаты утвердили корректировки.

Теги: крематорий, кладбище восточное, бюджет


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