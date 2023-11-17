17 Ноября 2023
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Фото: youtube.com/Минобороны России

Daily Express: "Авангард" способен нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за полчаса

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" может быть запущен из-за пределов атмосферы Земли. Об этом пишет британское издание Daily Express.

В материале говорится, что в случае такого запуска ракета, которую Путин описывал как "метеорит", может поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут.

По словам журналистов, ракета опасна тем, что не может быть остановлена существующими средствами противоракетной обороны Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия обладает самым совершенным оружием, которого нет у других стран.

"Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч.

Теги: авангард, ракета


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