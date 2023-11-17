У берегов Севастополя сбиты две украинские ракеты "Нептун"

Дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря две украинские противокорабельные ракеты "Нептун". Это произошло недалеко от крымского побережья, сообщило Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, атака произошла около 10:40 мск.

В это же время в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, "в акватории над Северным молом сбито две воздушные цели". "По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - добавил глава города.