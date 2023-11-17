Импортопоклонение: пресс-секретарь президента России не может отказаться от iPhone

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков восхищается iPhone, хотя и признает, что устройство уязвимо.

В интервью студенческому телеканалу "МГИМО 360" официальный представитель Кремля заявил, что до сих пор не отказался от использования американского смартфона, потому что это "прекрасное изобретение".

"Кто-то [в администрации президента РФ] пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь. И ведь, согласитесь, что iPhone - это прекрасное изобретение. И операционная система iOS - это то, что мы пока не смогли сделать у себя", - сказал Песков.