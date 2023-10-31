31 Октября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Главе СК доложат о доме в Нижнем Тагиле, жильцы которого больше месяца сидят без воды

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле.
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Как сообщает приемная председателя СКР, информация появилась в соцсетях: в результате коммунальной аварии водоснабжение в квартиры не подается больше месяца, подвальные помещения дома затоплены, отчего разрушаются его фундамент и полы. Утверждается, что при этом жильцы оплачивают услуги ЖКХ в полном объеме, а их обращения в компетентные органы результатов не приносят.

Сейчас Следственным комитетом проводится проверка на наличие в данной ситуации статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки, а также принимаемых мерах к восстановлению жилищных прав тагильчан.

"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СКР.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с ветхим домом в уральском поселке Монетный.

Теги: Бастрыкин, дом, СК, проверка, Нижний Тагил


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