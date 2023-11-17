В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья на станции метро

Конфликт между двумя мужчинами произошел перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский Проспект" московского метро, один из участников открыл стрельбу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что у мужчины было при себе ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта он выстрелил в сторону потолка.

Стрелок задержан, пострадавших нет. Конфликт, предварительно, произошел "на почве личной неприязни".

Ранее стрельба произошла в центре Москвы в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. 37-летний мужчина во время конфликта с другими людьми, выстрелил в своих оппонентов из травматического оружия. Четверо мужчин получили ранения, их госпитализировали.