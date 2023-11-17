Бурятия будет усыплять бездомных собак и кошек

Народный хурал (законодательное собрание) Бурятии разрешил эвтаназию (усыпление) бездомных кошек и собак. Перед умертвлением отловленные животные будут проводить в пункте временного содержания 30 дней, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу хурала.

Если у животного нет чипа или жетона, то его даже не будут пытаться пристроить или вернуть хозяевам. Если чип или жетон есть, то животному "дадут" 60 дней в приюте, где ему могут найти хозяев. Потом тоже усыпят, если приют не согласится содержать животных за свой счет.

В пояснительной записке к закону поясняется, что умерщвление животных без владельцев разрешили на территории региона, так как у действующей сейчас системы "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат" есть недостатки и она "требует значительных материальных затрат".

Летом этого года Госдума разрешила регионам самостоятельно решать, что делать с бездомными животными: пристраивать, стерилизовать, убивать. При этом зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов говорил, что усыпление – это крайняя мера, на которую пойдут не все регионы. При этом он констатировал, что в некоторых субъектах и до этого животных отстреливали.