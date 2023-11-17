17 Ноября 2023
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Фото: mchs.gov.ru

В Забайкалье произошло обрушение на руднике, два человека погибли

Обрушение произошло на руднике в Балейском районе Забайкальского края. Погибли два человека, они попали под завалы, сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о ЧП поступило в 07:20 (01:20 мск).

"При выполнении работ, на горизонте 675 вертикальной выработки произошло обрушение горной породы", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку.

Обрушение произошло на Верхне-Алиинском месторождении, которое разрабатывает золоторудная компания "Омчак" (входит в ПАО "Сусуманзолото", принадлежащее УГМК).

В октябре в Березниках (Пермский край) в камере рудника одной из шахт обрушилась кровля. Внутри в это время находились горняки. Погиб один человек – машинист горно-вымоечной машины.

Теги: рудник, обрушение, забайкалье


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