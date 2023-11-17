Baza: В Балашихе задержана восьмиклассница, которая планировала устроить атаку на школу

В Балашихе задержана восьмиклассница, которая планировала устроить атаку на школу, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, сотрудники спецслужб обнаружили в соцсетях несколько публикаций, которые свидетельствовали о ее повышенном интересе к движению "Колумбайн"*.

Во время обысков в квартире 14-летней девушки были изъяты два ножа (тактический и охотничий), самодельный предмет с выходящим из него фитилем, а также телефон и флешка.

Возбуждены уголовные дела по статьям "приготовление к убийству" и "организация террористической деятельности".

Ранее в Самарской области задержали подростка по подозрению в подготовке нападения на школу. Юноша арестован, на него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

По версии следствия, 15-летний подросток из Сызрани с августа смотрел видео об основоположниках террористической организации, расстреливавших детей в учебных заведениях. После этого он решил поджечь школу, в которой учился.

*движение признано террористическим и запрещено в России