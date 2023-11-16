В Екатеринбурге возбудили дело о поджоге подростком 13-летнего мальчика

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Школьника подозревают в умышленном поджоге 13-летнего мальчика, получившего в результате ожоги 50% тела.

Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). По версии следствия, инцидент произошел еще в августе на территории одного из поселков Верх-Исетского района Екатеринбурга. Как сообщают СМИ, пострадавший якобы катался с друзьями на мотобайке и купил пятилитровую канистру бензина для заправки. Один из так называемых друзей якобы толкнул мальчика, из-за чего горючая жидкость пропитала его одежду, после чего к ребенку поднесли зажигалку. В результате школьник получил обширные термические ожоги, после чего ему долгое время оказывалась необходимая медицинская помощь в лечебном учреждении.

"В ходе расследования уголовного дела следователем СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Также устанавливаются причины и условия, которые способствовали произошедшему инциденту, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь", - заявили в СКР.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры отметили, что по словам матери потерпевшего, виновные так и не получили наказания. В связи с этим прокуратура организовала проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему) находится на контроле прокуратуры", - добавили в ведомстве.