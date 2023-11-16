Нижневартовскую школу с протекшей крышей отремонтируют только в следующем году

В администрации Нижневартовска прокомментировали потоп, который засняли на видео учащиеся школы №42.

В ответ на запрос Накануне.RU департамент образования города сообщил, что школа включена в реестр на проведение ремонта кровли объектов учреждений социальной сферы города Нижневартовска в 2024 году.

Для устранения протечки работники школы обследовали кровлю здания и стоки ливневой канализации. Видимых повреждений и нарушений работы ливневой канализации не выявлено. Причины протечки выясняют специалисты обслуживающих организаций. Они же проверят общее состояние кровли.

Для обеспечения санитарно-технической безопасности образовательного процесса занятия в кабинете 401 не проводятся, кабинет обесточен.

Напомним, в Нижневартовске школьники опубликовали в соцсетях видео из кабинета ОБЖ: во время урока произошел потоп, вода стекала ручьем с потолка.

Дети сообщают, что с самого утра в кабинете стояли тазики и ведра, куда во время занятий капала вода. Кому-то дождь внутри школы испортил одежду - вода текла ржавая, несколько капель и белая кофта стала желтой.