В Нижневартовске учеников затопило во время занятий ОБЖ

В Нижневартовске школьники опубликовали в соцсетях видео из кабинета ОБЖ: во время урока произошел потоп, вода стекала ручьем с потолка, передает корреспондент Накануне.RU.

"На ремонт не хватило", - комментирует голос ученика за кадром на видео, опубликованном telegram-каналом "Типичный краб Нижневартовск".

Дети сообщают, что с самого утра в кабинете стояли тазики и ведра, куда во время занятий капала вода. Кому-то дождь внутри школы испортил одежду - вода текла ржавая, несколько капель и белая кофта стала желтой.

По словам учеников, дыркам в потолках нескольких кабинетов уже лет 10.

Получить оперативный комментарий в школе и в администрации не удалось. Накануне.RU направило запрос.