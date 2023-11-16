16 Ноября 2023
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Фото: duma.gov.ru

Набиуллина отказывается считать финансовый сектор "кровососом" экономики

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась считать финансовый сектор отечественной экономики (читай – банки) "кровососом".

Независимый депутат Госдумы Оксана Дмитриева во время отчета Набиуллиной в парламенте спросила, не считает ли председатель ЦБ, что в сегодня "финансовый сектор выступает как кровосос, инвестиции которого в реальный сектор экономики на фоне сверхприбылей составляют всего 10% от общего числа". Дмитриева отметила, что властям следовало бы перераспределить финансовые потоки и направить их в производство.

Набиуллина хоть и согласилась, что в этом году банки получают очень большую прибыль, но отметила, что в прошлом году у них прибыль упала в десять раз. "За два года в финансовом секторе прибыль упала на 30%, а в реальной экономике – примерно на 20%. Финансовый сектор принял санкционный удар на себя и финансировал экономику в условиях инфраструктурной перестройки", - встала Набиуллина на защиту банков.

Теги: эльвира набиуллина, банковский сектор, сверхприбыль


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