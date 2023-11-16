Washington Post: Желание финансировать Украину в Конгрессе США достигло нового минимума

В Конгрессе США желание финансировать украинский режим достигло нового минимума, пишет The Washington Post.

Необходимость помогать Израилю может стать "похоронным звоном" для Украины. Конгресс стремительно приближается к остановке работы правительства. У него есть меньше недели, чтобы обсудить законопроект, предотвращающий это, до истечения срока федерального финансирования 18 ноября. Пентагон уже предупредил, что денег для Киева становится все меньше и меньше. Возможно, никакая помощь вообще не будет одобрена.

После того как долгожданное летнее наступление украинских боевиков не привело к каким-либо существенным прорывам, опросы общественного мнения в США показали неуклонное снижение некогда мощной поддержки финансирования Украины. Многие конгрессмены не хотят содержать Украину.

"Люди подходят ко мне и говорят следующее: у нас пять-шесть тысяч мигрантов ежедневно пересекают нашу границу; в стране есть и другие проблемы. Зачем тратить деньги на Украину?" - заявил сенатор Марко Рубио.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что "полностью финансировать" потребности Украины "становится все труднее и труднее". "Окно закрывается", - посетовал он.

Киеву придется сильно сократить количество госслужащих и служб, предупреждают американские чиновники.

"В настоящее время не осталось средств для прямой бюджетной поддержки", - сказала сенаторам помощник администратора по Европе и Евразии Агентства США по международному развитию Эрин Макки.

Гонцы из Киева прибывают в США с целью убедить продолжать их финансировать. Так, глава офиса Зеленского Андрей Ермак приезжал в США и встречался с республиканцами. Однако к каким-то результатам это не привело, пишут украинские телеграм-каналы.

Из Киева приезжали даже разные "религиозные лидеры", умоляя дать денег, в расчете на то, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон является набожным баптистом. Но Джонсон проявил скептицизм, сообщает The Washington Post.