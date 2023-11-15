15 Ноября 2023
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Фото: Leah Millis/Reuters

CNN: Байден утвердит проект о финансировании без помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден готов подписать законопроект о государственном финансировании без выделения средств для Украины и Израиля, если его примет американский сенат. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что палата представителей США одобрила внесенный спикером Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Выделение средств Украине, как и Израилю, документом не предусмотрено.

Отметим, вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США рассматриваются отдельно.

Ранее Палата представителей США по итогам голосования приняла республиканский план помощи Израилю без упоминания Украины в размере $14 млрд. Однако Сенат, который контролируют демократы, заблокировал инициативу.

Теги: байден, финансирование, украина, израиль


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