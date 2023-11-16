16 Ноября 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Профильный комитет Госдумы призвал обсудить случаи допустимого использования смартфонов на уроках

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вносит поправки в закон "Об образовании в РФ" и разрешает использовать смартфоны на занятиях. Однако сделал важную оговорку.
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Накануне.RU писало о том, что данный законопроект противоречит п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", который прямо говорит о том, что "мобильные средства связи для образовательных целей не используются". Законопроект делает оговорку: "за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой". Что это за случаи, не поясняется. Общественная организация "Родительское всероссийское сопротивление" направила обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой хотя бы взять паузу, чтобы организовать широкое общественное обсуждение законопроекта. Там полагают, что дело идет к "смартфонному дистанту".

Ранее комитет по науке и высшему образованию и комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства тоже поддержали инициативу. Правда, в заключении последнего говорится, что формулировка "за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой", вызвала недовольство в родительском сообществе, в связи с чем ее необходимо уточнить.

Комитет по просвещению тоже обратил внимание на эту "резиновую" формулировку, под которую можно подвести что угодно. Но встал на защиту самой идеи. В заключении комитета говорится о том, что запрет использовать мобильные средства связи для образовательных целей распространяется лишь на дистант. Действительно, п. 3.5 относится к "реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения". Поэтому, добавляет комитет, в части очного обучения запрет на использование средств связи в образовательных целях Санитарными правилами не установлен. А вот внесенный законопроект как раз и предусматривает такую возможность - использовать смартфоны только "в случаях, предусмотренных образовательной программой".

И с формальной точки зрения комитет прав. Однако логика говорит о том, что если даже при дистанте смартфоны запрещены, то при очном обучении они должны быть запрещены тем более. Видимо, понимая эту неопределенность и неоднозначность, комитет по просвещению считает, что данный пункт "требует дополнительного обсуждения и проработки при подготовке законопроекта ко второму чтению". В первом же чтении законопроект рекомендуется принять.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев считает, что внесенный законопроект замечательный, поскольку он в целом направлен на усиление дисциплинарной власти и авторитета учителя, о чем еще недавно он не мог и мечтать. Но пункт о смартфонах сильно настораживает. Ученый считает, что необходимо широкое общественное обсуждение.

Теги: смартфон, школа, образование


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