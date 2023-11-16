Мэр Ярославля считает, что учителя должны работать не только по призванию, но и за хорошую зарплату

Мэр Ярославля Артем Молчанов, выступая на форуме "Города России" в Екатеринбурге, назвал корнем кадровых проблем ситуацию в системе образования.

"В Год педагога и наставника обратите внимание на педагогов и наставников. И когда вы спросите, насколько сложно привести ребенка в профессию педагога, вам любой педагог скажет, что это сложнейшая задача. Сложнейшая! Нужно понять, что это действительно призвание. И слава богу, что наши учителя с этим призванием, с этим горящим сердцем, дают нам таких отличных выпускников и такую хорошую систему образования", - заявил чиновник.

Он признал, что то материально-техническое содержание и те зарплаты, которые они получают, не обеспечивают уровень жизни, который позволил бы делать эту специальность престижной, высокоуважаемой и популярной.

"Вопрос кадров, сложности экономики и вопросы развития городов - это вопросы высококвалифицированных специалистов, но корень этой проблемы находится в системе образования", - заключил Артем Молчанов.

Отметим, что ранее министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов заявил, что достаточно и одного призвания, а деньги учителей испортят. "Выровнять всем зарплату и сделать ее московской - произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить", - сказал чиновник. Власти Оренбургской области вскоре опровергли заявления министра, назвав их вырванными из контекста.

Напомним, сейчас медианная зарплата школьного учителя в России на ставку составляет "чистыми" всего около 20 тыс. рублей. Большинство учителей работают намного больше, чем на ставку, но эти данные власти не публикуют.