Экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО России и его жену нашли мертвыми

Экс-командующего 6 отдельной армией ВВС и ПВО РФ (входит в состав ВКС России) Владимира Свиридова и его супругу нашли мертвыми в их доме в Ставропольском крае, передает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 68-летний бывший военный и его 72-летняя жена скончались около недели назад, признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено.

В дом был проведен газ, но эксперты газовой службы не выявили превышения концентрации вредных веществ.