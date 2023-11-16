Саммит АТЭС: в США от России поехал единственный "несанкционный" вице-премьер

16 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика За рубежом
Фото: пресс-служба правительства РФ

Саммит АТЭС: в США от России поехал единственный "несанкционный" вице-премьер

На саммит АТЭС в США прибыла российская делегация, ее возглавил единственный вице-премьер, не обремененный американскими санкциями – Алексей Оверчук. На фоне Китая (страну представляет глава государства Си Цзиньпин) и других участников россияне выглядят не слишком представительно.
Читайте также:

"Основными мероприятиями саммита с участием российской делегации станут два пленарных заседания, первое из которых пройдет 16 ноября, оно будет посвящено вопросам устойчивости, климата, справедливого энергоперехода. Также запланирована встреча глав делегаций с Деловым консультативным советом АТЭС. 17 ноября состоится заседание, посвященное взаимосвязанности и построению инклюзивных и устойчивых экономик", - говорится в сообщении пресс-службы российского кабинета министров.

"Традиционно формат АТЭС предполагает практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий развития бизнеса для укрепления связей между экономоператорами из Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы надеемся, что дискуссии будут посвящены этим вопросам. Что касается политизации формата АТЭС, то надеемся, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом", – рассказал Оверчук журналистам.

В начале визита вице-премьер возложил цветы к памятной табличке, установленной на набережной Эмбаркадеро в Сан-Франциско в знак благодарности русским военным морякам экипажей крейсеров Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года, и к памятнику в Линкольн-парке, посвященному памяти павших в боях в годы Второй мировой войны.

Алексей Оверчук(2023)|Фото: пресс-служба правительства РФ

Теги: атэс, алексей оверчук, саммит, сан-франциско


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}