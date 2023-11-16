Саммит АТЭС: в США от России поехал единственный "несанкционный" вице-премьер

На саммит АТЭС в США прибыла российская делегация, ее возглавил единственный вице-премьер, не обремененный американскими санкциями – Алексей Оверчук. На фоне Китая (страну представляет глава государства Си Цзиньпин) и других участников россияне выглядят не слишком представительно.

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"Основными мероприятиями саммита с участием российской делегации станут два пленарных заседания, первое из которых пройдет 16 ноября, оно будет посвящено вопросам устойчивости, климата, справедливого энергоперехода. Также запланирована встреча глав делегаций с Деловым консультативным советом АТЭС. 17 ноября состоится заседание, посвященное взаимосвязанности и построению инклюзивных и устойчивых экономик", - говорится в сообщении пресс-службы российского кабинета министров.

"Традиционно формат АТЭС предполагает практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий развития бизнеса для укрепления связей между экономоператорами из Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы надеемся, что дискуссии будут посвящены этим вопросам. Что касается политизации формата АТЭС, то надеемся, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом", – рассказал Оверчук журналистам.

В начале визита вице-премьер возложил цветы к памятной табличке, установленной на набережной Эмбаркадеро в Сан-Франциско в знак благодарности русским военным морякам экипажей крейсеров Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года, и к памятнику в Линкольн-парке, посвященному памяти павших в боях в годы Второй мировой войны.