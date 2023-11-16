16 Ноября 2023
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Фото: AP Photo / Alex Brandon

Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал лидера КНР диктатором

Президент США Джо Байден вновь заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

"Он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей", - цитирует Байдена ТАСС.

Такую характеристику американский лидер дал спустя несколько часов после встречи со своим коллегой на полях саммита АТЭС.

Напомним, в июне МИД Китая выразил "острое недовольство и решительный протест" из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Напомним, сразу после переговоров Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена Байден выступил с крайне резкими заявлениями в адрес председателя КНР, назвав его "диктатором".

Теги: Байден, Си Цзиньпин, диктатор


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