Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя, организовавшего лекцию Урганта

Преподавателя факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе уволили из вуза после приглашения телеведущего Ивана Урганта на лекцию.

Как пишет Telegram-канал "Осторожно, Москва", об этом сообщили студенты учебного заведения. Они собираются писать коллективное письмо с просьбой вернуть Кобаладзе.

Лекция Урганта прошла в МГИМО в октябре. 14 ноября Кобаладзе сообщил студентам о своем увольнении.

Как сообщало RT, руководство вуза "было шокировано" решением преподавателя пригласить телеведущего в вуз. Как рассказал источник в учебном заведении, таким образом Кобаладзе хотел "повеселить аудиторию". Ургант выступал там бесплатно в качестве шоумена.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру, СКР, МВД и ФСБ предоставить парламенту данные о некоторых уехавших из России гражданах, которые могут быть причастны к финансированию ВСУ. Также силовиков попросили проверить высказывания звезд, в том числе Ивана Урганта.

Напомним, Иван Ургант высказывался против спецоперации. Представители российской элиты просили признать его иностранным агентом. Ранее шоу "Вечерний Ургант" исчезло из сетки Первого канала. СМИ и Telegram-каналы сообщали, что шоумен значительную часть времени проводит за границей.