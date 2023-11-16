Из России предложено выдворять мигрантов за нарушения вместе с семьями

В России необходимо ужесточить правила пребывания иммигрантов в России.

Как заявил глава Коми Владимир Уйба, их необходимо выдворять из страны за любые нарушения норм и правил вместе с семьями. Он предложил опираться на нулевую терпимость. Как считает глава региона, вопросы и проблемы с мигрантами "приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России".

Уйба предложил инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса - работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории РФ и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил, сообщает ТАСС.

В России в последнее время нарастает угрожающая ситуация с мигрантами — об этом говорят не только случаи разбоев в разных городах, которые еще и публикуются самими преступниками в сети, но и усиление иерархической вертикали в таких сообществах.