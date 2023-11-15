Российские страховщики рассчитали стоимость полиса ДМС для неработающих иностранцев

15 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Российские страховщики рассчитали стоимость полиса ДМС для неработающих иностранцев

Всероссийский союз страховщиков рассчитал возможную стоимость базового полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для временно пребывающих в России неработающих граждан стран – членов Евразийского экономического союза.

Как сообщил вице-президент Союза Дмитрий Кузнецов, материалы подготовлены для членов Комиссии Евразийского экономического союза при участии Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Минимальная цена годового полиса ДМС для взрослых может составлять 4 тыс. руб., для детей от года до 16 лет – 4 тыс. 400 руб., для детей до года – 7 руб. руб.

Базовой программой предусматривается оказание неотложной помощи - пациента будут лечить при внезапных острых состояниях или обострении хронических заболеваний, которые не угрожают его жизни. Когда есть угроза жизни всем иностранным гражданам в России помощь оказывается бесплатно, сообщают "Ведомости".

Ранее Министерство внутренних дел России разработало проект закона о запрете нелегальным мигрантам открывать счета в банках. Также под запрет может попасть регистрация автомобилей, заключение браков и совершение сделок с собственностью.

Теги: страхование, ДМС, иностранцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.11.2023 00:04 Мск МВД: из России депортированы 15 тысяч иностранцев
Ранее 07.11.2023 01:07 Мск МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам открывать счета в банках

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}