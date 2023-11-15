Российские страховщики рассчитали стоимость полиса ДМС для неработающих иностранцев

Всероссийский союз страховщиков рассчитал возможную стоимость базового полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для временно пребывающих в России неработающих граждан стран – членов Евразийского экономического союза.

Как сообщил вице-президент Союза Дмитрий Кузнецов, материалы подготовлены для членов Комиссии Евразийского экономического союза при участии Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Минимальная цена годового полиса ДМС для взрослых может составлять 4 тыс. руб., для детей от года до 16 лет – 4 тыс. 400 руб., для детей до года – 7 руб. руб.

Базовой программой предусматривается оказание неотложной помощи - пациента будут лечить при внезапных острых состояниях или обострении хронических заболеваний, которые не угрожают его жизни. Когда есть угроза жизни всем иностранным гражданам в России помощь оказывается бесплатно, сообщают "Ведомости".

Ранее Министерство внутренних дел России разработало проект закона о запрете нелегальным мигрантам открывать счета в банках. Также под запрет может попасть регистрация автомобилей, заключение браков и совершение сделок с собственностью.