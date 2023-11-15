FT: Дания может начать блокировать суда с российской нефтью

Евросоюз поручит Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на источники пишет, что запретить проход предполагается судам, которые следуют транзитом через датские проливы без западной страховки.

Инициативу начали прорабатывать после того, как западные чиновники признали, что практически ни одна из поставок нефти морским транспортом в октябре не была осуществлена ниже лимита $60 за баррель, сообщает "Коммерсантъ".

Еврокомиссия отказалась комментировать предложенные меры. При этом ее глава Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять дальнейшие "действия по ужесточению потолка цен на нефть".

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в 12-м пакете антироссийских санкций содержатся "действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций". Новый санкционный список могут представить 15 ноября.