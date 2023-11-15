В "Кольцово" из-за непогоды перенесли больше 10 рейсов

В аэропорту "Кольцово" перенесли 11 рейсов на более позднее время. Вероятной причиной мог стать снегопад.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, пассажиры, планирующие улететь еще с 6 утра, ожидают в "Кольцово" до 10.20 - 11.00. Среди компаний, рейсы которых задержаны: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings. Нормализоваться авиасообщение должно к 11.00 - по крайней мере с этого времени переносов не планируется.

Напомним, что минувшей ночью на Свердловскую область обрушился снегопад. На федеральных дорогах введены ограничения, в крупных городах образовались пробки.