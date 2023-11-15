Трассу "Екатеринбург - Тюмень" занесло снегом. Введено ограничение движения

На федеральной автодороге "Екатеринбург-Тюмень" введены ограничения движения для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Речь идет об участке в обход поселка Белоярский с 1 по 17 км. Причиной стал снегопад, который замел дорогу и осложнил движение транспорта. "На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега на проезжей части", - говорится в сообщении.

Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий и приведения участка дороги в соответствие с нормативными требованиями о безопасности. Автомобилистов же призывают к повышенной бдительности на дорогах.