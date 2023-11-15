Двое погибли, восемь пострадали: под Верхней Пышмой столкнулись автобус и грузовик

На 318 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" Верхнепышминского района произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Согласно предварительным данным областного минздрава, авария унесла жизни двоих человек - они скончались на месте. Еще восемь человек пострадали. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог).

На данном участке введено ограничение транспортного движения. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС, СМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что на федеральной автодороге "Екатеринбург - Тюмень " обход поселка Белоярский с 1 по 17 км также ввели ограничения для транспорта. Причиной тому стало состояние дорог - за ночь их замело рыхлым снегом. Обильное выпадение мокрого снега и ухудшение видимости наблюдается по всему региону, а к вечеру синоптики обещают понижение температур, что может привести к обледенению.

"Несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения - одна из самых распространенных причин ДТП, в том числе и с тяжелыми последствиями. На холодном и мокром покрытии автомобиль склонен к скольжению, значит, скорость необходимо снизить до подконтрольных значений, при которых вы способны обеспечить полную управляемость транспортного средства", - сообщили в ГИБДД.

Автомобилистов призывают к повышенной бдительности на дорогах.