Екатеринбуржца без обуви задержали в "Кольцово"

Жителя Екатеринбурга задержали в "Кольцово", когда тот без обуви устраивал "сцены". Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел вчера. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ругался, мешал пассажирам в зоне досмотра багажа, а когда на место вызвали полицию, стал вести себя агрессивно. Правоохранителям удалось выяснить, что дебоширу около 35 лет и он не является пассажиром, однако что он делал в аэропорту, даже сам задержанный пояснить не смог.

"В отношении дебошира составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и поместили в помещение для задержанных лиц. От действий мужчины никто не пострадал. На работу аэропорта данный инцидент не повлиял", - добавили в полиции.

Напомним, что сегодня в "Кольцово" произошел еще один инцидент - сотрудники аэропорта отказались регистрировать багаж мамы с трехмесячным ребенком после окончания регистрации.