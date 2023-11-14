В "Кольцово" молодым родителям отказали в регистрации багажа

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в "Кольцово", после того сотрудники аэропорта отказались регистрировать багаж молодых родителей.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация об отказе работников ПАО "Аэропорт Кольцово" принять багаж у семьи с ребенком после окончания регистрации на рейс. По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению работниками аэропорта законодательства о защите прав потребителей", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел накануне. Как рассказал глава семьи, они припозднились с приездом, но все же пришли за две минуты до окончания регистрации. Билеты и багаж были оплачены, однако вещи, кроме коляски, все равно пришлось отправлять до Москвы через СДЭК. Мужчина утверждает, что сотрудники аэропорта нарочно тянули время и разговаривали по телефону оставшиеся минуты, вместо того, чтобы потратить их на регистрацию.

Мать с трехмесячным ребенком зарегистрировать успели, но когда дело дошло до багажа, сотрудники аэропорта предложили открыть окно регистрации, но уже за дополнительные 4,9 тыс. рублей. Супруг пассажирки заявил, что будет судиться с аэропортом и авиакомпанией, поскольку уверен, что камеры записали то, как на самом деле работали сотрудники "Кольцово". Одна из них также отказалась от регистрации багажа после закрытии "окна", когда увидела, что мужчина снимает ее на телефон.

В свою очередь в "Кольцово" пояснили, что женщина действительно не успела на регистрацию, поскольку приехала поздно. Дополнительные траты за продление регистрации - это не произвол сотрудников аэропорта, а платная процедура авиакомпании, без оформления которой у работников не будет доступа к системе, выключающейся автоматически.