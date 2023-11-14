В "Кольцово" молодым родителям отказали в регистрации багажа

14 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В "Кольцово" молодым родителям отказали в регистрации багажа

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в "Кольцово", после того сотрудники аэропорта отказались регистрировать багаж молодых родителей.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация об отказе работников ПАО "Аэропорт Кольцово" принять багаж у семьи с ребенком после окончания регистрации на рейс. По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению работниками аэропорта законодательства о защите прав потребителей", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел накануне. Как рассказал глава семьи, они припозднились с приездом, но все же пришли за две минуты до окончания регистрации. Билеты и багаж были оплачены, однако вещи, кроме коляски, все равно пришлось отправлять до Москвы через СДЭК. Мужчина утверждает, что сотрудники аэропорта нарочно тянули время и разговаривали по телефону оставшиеся минуты, вместо того, чтобы потратить их на регистрацию.

Мать с трехмесячным ребенком зарегистрировать успели, но когда дело дошло до багажа, сотрудники аэропорта предложили открыть окно регистрации, но уже за дополнительные 4,9 тыс. рублей. Супруг пассажирки заявил, что будет судиться с аэропортом и авиакомпанией, поскольку уверен, что камеры записали то, как на самом деле работали сотрудники "Кольцово". Одна из них также отказалась от регистрации багажа после закрытии "окна", когда увидела, что мужчина снимает ее на телефон.

В свою очередь в "Кольцово" пояснили, что женщина действительно не успела на регистрацию, поскольку приехала поздно. Дополнительные траты за продление регистрации - это не произвол сотрудников аэропорта, а платная процедура авиакомпании, без оформления которой у работников не будет доступа к системе, выключающейся автоматически.

Теги: Кольцово, регистрация, багаж, прокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}