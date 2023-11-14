14 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

Цареву предъявлено обвинение

Офис генпрокурора Украины сообщил, что заочно предъявил очередное обвинение бывшему депутату Верховной Рады и экс-спикеру парламента Новороссии Олегу Цареву.

На этот раз Киев инкриминирует ему финансирование одной из структур Росгвардии, приводит РИА Новости сообщение офиса. Имя фигуранта в ведомстве не называют, однако, судя по опубликованной фотографии, речь идет о Цареве.

Ранее власти Украины уже предъявляли Цареву обвинения. Тогда речь шла о посягательстве на территориальную целостность страны, а также в коллаборационной деятельности и государственной измене.

В ночь на 27 октября 2023 г. в Ялте на Царева совершено покушение. Дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Как сообщила ранее депутат Госдумы Яна Лантратова, в Царева стреляли.

Теги: Олег Царев, обвинение, Украина


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