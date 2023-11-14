Детей мигрантов протестируют на знание русского языка в школах

Школьников с "миграционной историей" протестируют на знание русского языка и в случае необходимости назначат им дополнительные занятия по этой дисциплине, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"Мы внесли в порядок организации образовательной деятельности изменения, которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком. По результатам проведения такой диагностики, при формировании учебного плана могут быть предусмотрены дополнительные часы или дополнительные курсы для изучения русского языка в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования", - сказал министр на парламентских слушаниях по теме развития и поддержки русского языка.

Он добавил, что уже готовы диагностические материалы для оценки языковой адаптации детей с "миграционной историей".

"Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются - это и адаптация, и социальные вопросы", - заявил Кравцов.