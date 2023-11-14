В Курской области запретили использование пиротехники

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что на заседании оперштаба принято решение запретить использование в регионе пиротехнических изделий. Речь идет о временном запрете – о периоде с 15 ноября 2023 по 25 января 2024 гг.

"Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется средний уровень реагирования и "желтый" уровень террористической опасности", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, ранее власти области рекомендовали жителям не использовать в регионе беспилотники.